Konut piyasasında ezber bozuldu: Fiyatların en fazla yükseldiği iller şaşırttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı. Verilere göre konut fiyatları aylık bazda artış gösterirken, reel bazda düşüş eğilimi devam etti.

KONUT FİYAT ENDEKSİ NİSANDA YÜZDE 1,8 ARTTI

Konut Fiyat Endeksi, 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 223,4 seviyesine yükseldi.

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 artış gösterirken, reel olarak yüzde 4,3 oranında geriledi. Böylece enflasyondan arındırılmış bazda konut fiyatlarında düşüş eğilimi sürdü.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KONUT FİYATLARI YÜKSELDİ

Nisan 2026 verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyat endeksi aylık bazda sırasıyla yüzde 1,6, yüzde 2,6 ve yüzde 2,1 arttı.

Yıllık bazda ise artış oranları İstanbul’da yüzde 26,2, Ankara’da yüzde 29,9 ve İzmir’de yüzde 26,7 olarak kaydedildi.

BÖLGELER ARASINDA FİYAT ARTIŞI FARKLILAŞTI

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre konut fiyat endeksi değişimlerinde bölgesel farklılıklar dikkat çekti.

Nisan 2026 döneminde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 33,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır bölgesinde gerçekleşti.

En düşük yıllık artış ise yüzde 16,7 ile Aydın, Denizli ve Muğla bölgesinde kaydedildi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ YÜKSELDİ

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

Endeks, yıllık bazda nominal olarak yüzde 31,7 yükselirken, reel olarak yüzde 0,5 oranında geriledi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA ARTIŞI DEVAM ETTİ

YKKE verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de aylık artış sırasıyla yüzde 1,4, yüzde 2,8 ve yüzde 1,2 oldu.

Yıllık bazda ise kira endeksi İstanbul’da yüzde 36,2, Ankara’da yüzde 36,7 ve İzmir’de yüzde 29,4 arttı.

BÖLGESEL KİRA ARTIŞINDA ANKARA ÖNE ÇIKTI

Bölgesel verilere göre en yüksek yıllık kira artışı yüzde 36,7 ile Ankara bölgesinde gerçekleşti.

En düşük artış ise yüzde 21,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.