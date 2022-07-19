Mevzuattaki belirsizlik nedeniyle bina tamamlama sigortasında ilerleme yok

19 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Tüketicinin ön ödemeli konut satışı sözleşmesine istinaden yaptığı ödemeleri teminat altına alan bina tamamlama sigortası (BTS), Türkiye’de 2014’te yasalaştı ve ilk poliçe 2017 sonunda kesildi. Ancak geçen zamanda bu konuda çok yol alınamadı. 2020’de 348 bin lira, 2021’de 337 bin lira prim üretilirken bu yılın ilk beş ayında ise üretim yüzde 70.8 düşüşle 25 bin lirada kaldı.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Rosenberg ve Parker Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Meltem Bebekoğlu, arz tarafının beklenen penetrasyonu hiç gösteremediğini belirterek “Yerel devlerimiz genel şartların tadilatının bitmesini beklerken sadece iki sigorta şirketi bu poliçeleri tanzim ediyordu. Enflasyonist ortam ise zaten etkisini her sektörde gösteriyor. Talebin azalması, arz tarafındaki küçülme branşın halini açıklıyor” dedi.

Yasal mevzuatla ilgili halen devam eden çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bebekoğlu, şunları anlattı:

“Taslak çalışmalar, ‘kentsel dönüşüm’ kapsamında düzenlenebilecek BTS poliçelerini de ön ödemeli konut satışları için hazırlanan genel şartlara entegre etme çabasını gösteriyor. Ancak zaten bir hayli zor tasarlanan BTS ürününe bu tadilatı yapmak işi oldukça zora soktu. Ayrıca dönüşüm kapsamındaki yükümlülükleri kefalet sigortasının genel şartları zaten çözüyordu. Bu kanun kapsamındaki poliçeler köprü yapımı ya da bir üst yapıya garantör olmaktan farklı değil. Ön ödemeliler ise tamamıyla başka bir kitleyi koruyor. Mevzuat değişikliğini hem neredeyse imkânsız hem gereksiz buluyorum.”

MÜTEAHHİTİ TANIR

BTS’yi tüketiciler açısından da yorumlayan Bebekoğlu, şu uyarıyı yaptı: “Biliçli bir tüketici olarak konut almayı planladığı müteahhitlerden muhakkak teminat aramalılar. Hatta BTS poliçesini temin edemeseler bile, muhakkak denemeliler. Çünkü BTS poliçesi demek müteahhitin detaylı bir şekilde incelenmesi demektir. Finansal ve teknik yetkinlikleri ancak bu şekilde teyit edebilirler.”

"MEMNUNİYET HER ZAMAN ÖNCELİKLİ KONUMUZ"

MAPFRE Sigorta’nın, acentelerini İstanbul’da Dudullu Genel Servis Araç Onarım Merkezi’nde ağırladığı ve görüş alışverişinde bulunduğu açıklandı.

TQ Kalite Sertifikası’na sahip bu servislerin hasar sonrası hizmetleri çerçevesinde çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken MAPFRE Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Türe, şu vurguyu yaptı: “İş ortaklarımızın, müşteri ve çalışanlarımızın memnuniyeti bizim için her zaman öncelikli konu. Bu memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

YETKİLİ SERVİS KULLANMAYANLARA ÖZEL KASKO

Aksigorta’nın müşterileri için kaskoyu daha ekonomik hale getiren, ‘Ekonomik Akkasko” ürününü kullanıma sunduğu açıklandı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, yeni paket kaskoda yetkili servis kullanmak istemeyen müşterileri hedefliyor. Ayrıca 15 yaşa kadar araçların iyi sürücülerini ödüllendiren “indirim kademesi” kazanma hakkı sunuyor. Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Kaskoyu daha ekonomik hale getirmek, müşterilerimize bütçelerine uygun seçenekler sunmak amacıyla bu ürünü geliştirdik” dedi.

TURİSTİK TESİS YÖNETİCİSİ İÇİN ‘SORUMLULUK’ ŞART

Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Yönetim Kurulu Üyesi Yalın Kılıç, otellerin alışılagelmiş sigorta poliçelerinin yanı sıra farklı sigortalara da ihtiyaç duyulabileceğine dikkati çekti. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turistik tesis yönetimlerinin en önemli ihtiyaçlarından biri 3. şahıs mali sorumluluk poliçesi. Çünkü yoğun geçici personel trafiğinin yaşandığı bu tesislerde tecrübesiz personelin yaşayabileceği iş kazalarına, işverene getireceği yükümlülüklere karşı olduğu gibi otellerinde konaklayan misafirlerine karşı da sorumlulukları bulunuyor. Bu tesislerde özellikle yaz mevsiminde sorumluluk hasarlarının artış gösterdiği gözleniyor.” Kılıç’a göre bu poliçeler özellikle global otel zincirleri için önemli kabul ediliyor.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bireysel emeklilik sistemi (BES) başvurularının Yapı Kredi Mobil’den de yapılabildiğini duyurdu. Bu uygulama müşterilere Allianz işbirliği kapsamında sunuluyor.

- Sigortam.net’in, 28 Temmuz’a kadar sürecek bir kampanya başlattığı, bu tarihe kadar platformdan sigorta teklifi ve poliçe satın alanlara, çekilişle bir adet iPhone ve sekiz adet Apple Watch hediye edileceği açıklandı.

- Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ailelerin, çocuklarını bayramda BES hediye ederek sevindirebileceklerini hatırlattı. Sincek, “Çocuklarımız, tasarruf yapmaya ne kadar erken başlarsa o kadar iyi” dedi.

- NN Hayat ve Emeklilik’in, İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile başlattığı “Önce Sen” Farkındalık Hareketi’nin Smart-i Awards’ta “sosyal sorumluluk” kategorisinde Bronz Smart-i Ödülü aldığı açıklandı.

- Doğa Sigorta, İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde sürdürülen “Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla” projesine destek verdi. Doğa Sigorta Üst Yöneticisi Nihat Kırmızı, “Geri dönüşüm en öncelikli konulardan biri” dedi.