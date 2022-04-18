Meyve ve sebzede son durum : Pazarın en pahalısı taze fasulye

18 Nisan 2022 Pazartesi, 13:38

Havaların ısınması ile meyve-sebze fiyatlarında bir miktar düşüş görüldü. Türkiye'de yakın zamanda görülen soğuk hava dalgası pazarda ürünü azalttı.

Buna üreticinin maliyet artışı ve Ukrayna krizi nedeniyle enerji kalemindeki yükseliş eklenince fiyatlar tavan yaptı.

Şimdi ise sıcaklıkların artmasıyla bazı ürünlerde bolluk ve kısmi de olsa fiyat düşüşü yaşanmaya başladı. Pazarın en pahalı ürünü ise kilosu 45 TL olan taze fasulye oldu.

Fiyatların geçen haftaya göre oldukça düştüğünün altını çizen pazarcı Taner Yılmaz, "Bu haftaya gelene kadar pazar fiyatları pahalıydı. Bu hafta meyve sebzelerde biraz indirim oldu. Geçen hafta karpuzun kilosu 18 liraydı, 15 TL'ye düştü.

Geçen haftaya göre kivi 20'den 15 liraya, çilek 40'tan 25 liraya, muz 18'den 15 liraya, patlıcan 38'den 18 liraya düştü. Havaların ısınmasıyla ürünlerin bollaşacağını, fiyatların da düşeceğini ümit ediyoruz" dedi.

"100 LİRAYA HER ŞEYİ ALIYORDUK ARTIK 300 TL HARCAMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Halk pazarlarından en az 300 liraya çıkan hale geldiklerini ifade eden yurttaşlar ise, "Pazardaki fiyatlar çok fazla. Bir tek pırasa ucuz. Pırasanın kilosu 3 liradan satılıyor, geri kalan tüm ürünler çok pahalı. Pazarda en pahalı ürün taze fasulye. Maydanoz ve marul gibi ürünler bile çok pahalı.

Eskiden 100 TL ile pazardan tüm ihtiyaçlarımızı alabiliyorduk. Şimdi ise hiçbir şey alamadan 150 lira harcadık. Eve gidip ekstra para alıp eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Herhalde bu hafta pazarda 300 lira harcayacağız" ifadelerini kullandılar.