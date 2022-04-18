Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Nisan 2022 Pazartesi, 10:13

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORT'tan naklen yayımlanacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer, Awuku, Campi, Karim Hafez, Azubuike, Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah, Jospin, Tetteh

10. RANDEVU

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.



