MG, Türkiye'de en çok satılan İngiliz marka oldu

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 06:55

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 06:55

İngiliz otomobil markası MG, 2021 yılında Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından Türkiye’de temsil edilmeye başlandı.

Geçtiğimiz yılın başında, hedeflerinden birinin Türkiye’deki İngiliz kökenli otomobil markaları arasında liderliği almak olduğunu belirten Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal şöyle konuştu:

“2022 yılını ‘İngiliz otomobil markaları arasında liderlik’ hedefimize ulaşarak tamamladık.

Model yelpazemizi genişleterek büyümeye odaklandığımız 2022’de 2021’e göre satışlarımızı 3.5 katına çıkardık.

Kasım 2022’de lider olduğumuz ‘Şarj-Edilebilir-Hibrit’ pazarında tüm yılı ikinci olarak tamamlayarak kısa zamanda yeni bir teknolojinin öncüsü olduk.

2023 yılında hedeflerimizi daha da büyütüyoruz. Yılın ilk yarısından itibaren satışa sunacağımız yeni %100 elektrikli MG modellerimizin katkısıyla ürün yelpazemizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.

2023’te sahipleri ile buluşturacağımız MG otomobillerin yarısının elektrikli olmasını planlıyoruz.”

SATIŞLAR ÜÇE KATLADI

MG; Türkiye'de 2022 yılını Aston Martin, Bentley, Jaguar, McLaren, Mini, Lotus, Rolls Royce gibi İngiliz otomobil markaları arasında 'lider' olarak tamamladı.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, 2022 yılının en çok satan İngiliz otomobil markası unvanını kazanan MG’nin bu başarısını, “Çok rekabetçi olduğunu bildiğimiz otomotiv sektöründe köklü bir İngiliz markasının başarılar ile dolu yolculuğunu izlemek çok sevindirici. Kısa zamanda çokça başarıya imza atan tüm MG ekibini tebrik ediyoruz” diyerek kutladı.

Avrupa’da satışlarını 2022 yılında bir önceki yıla göre üç katına çıkaran MG markası, elektrikli otomobil pazarında önemli bir paya sahip.

Türkiye’de ise 2021 yılından beri Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, yüzde 100 elektrikli ZS EV modelini satışa sunmasının ardından plug-in hibrit modeli E-HS’i de kullanıcıları ile buluşturdu.

Marka, kullanıcılarından gelen geri bildirimler doğrultusunda hem elektrikli ZS EV hem de E-HS modellerinin benzinli alternatifini müşterilerine sundu.