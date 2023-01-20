Opel Mokka Elektrik, menzil artırdı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 14:51

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 12:14

Opel Mokka-e, ekim ve kasım aylarında Almanya'da B-SUV segmentinde en çok satan elektrikli araçlardan oldu. Moka-e'nin bundan sonra ''Opel Mokka Elektrik'' adını alacağı açıklandı. "2021 Altın Direksiyon Ödüllü’" model, bu yıl daha büyük bir batarya ve daha fazla güç ile yollara çıkacak.

Bu geliştirmeyle modelin menzili yüzde 23 artarken, 156 beygir gücündeki aracın enerji tüketimi de 100 kilometrede 15,2 kWsa'e (WLTP) düştü.

Hafif ticari araç ürün gamının tamamı dahil olmak üzere güncel olarak on iki elektrikli Opel modeli satışa sunuluyor. Marka, 2024 yılına kadar her modelinin bir elektrikli versiyonunu piyasaya sunacak ve 2028 yılına kadar Opel, Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka haline gelecek.

GREENOVATION YAKLAŞIMI

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, "E, yerini Elektrik’e bırakıyor. Yeni son ek ile Opel Mokka'nın daha fazla elektrikli sürüş keyfi sunduğunun altını çiziyoruz. Kompakt SUV'umuz pazara sunulduğu günden bu yana cesur ve yalın tasarımı, özgün karakteri ve günlük kullanım özellikleriyle insanları etkiledi. Yeni bir elektromotor ve daha büyük bir batarya ile Mokka Elektrik artık daha güçlü, daha verimli ve kullanıcısına daha uzun bir menzil sunuyor. Bununla birlikte Opel’in 'Greenovation' yaklaşımını en iyi şekilde yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada aktarılanlara göre, Mokka, Opel'in yenilikçi, ileriye dönük ve heyecan uyandıran mobilite yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Araç sadece yeni marka yüzü olan Opel Vizör ile yollara çıkan ilk Opel olmakla kalmadı, aynı zamanda tamamen dijital Pure Panel kokpiti kullanan ilk Opel de oldu.

Buna ek olarak, satışa çıktığı ilk andan itibaren tamamen elektrikli güç-aktarma sistemine ve son derece verimli içten yanmalı motorlara sahip ilk Opel olarak öne çıktı.

Böylece müşterilere ihtiyaçlarına uygun güç-aktarma seçeneğini seçme özgürlüğü de sağladı.

Bu seçim ağırlıklı olarak elektrikliden yana oldu. Kasım ayında, Almanya'daki tüm Mokka müşterilerinin en az yüzde 65'i, batarya elektrikli modeli seçti.

TEKNİK AYRINTILAR

Tüm tamamen elektrikli Opel modellerinde olduğu gibi, Mokka Elektrik’in 54 kWsa kapasiteli bataryası gövde altında yer alıyor. Böylece yolcu veya bagaj alanından ödün verilmiyor. Mokka Elektrik, en güncel veriye göre 9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşıyor.

Maksimum hızı ise elektronik olarak 150 km/s ile sınırlandırıldı.

Mokka Elektrik're Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç sürüş modu arasından seçim yapılabiliyor.

Elektrikli SUV, Eko modunda menzil odaklı bir yaklaşımla en yüksek enerji verimliliği ile hareket ediyor.

Rejeneratif fren sistemi sayesinde Mokka Elektrik, yavaşlama veya fren anında enerjiyi geri kazanabiliyor. Böylece elektromotor momentumu elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Sürücü şanzımanı B modunda kullandığında, geri kazanım ve fren torku artıyor.

Ayrıca kompakt SUV şarj gereksiniminde, 54 kWsa batarya 100 kW DC şarj istasyonunda yaklaşık 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor.

Mokka Elektrik'te standart olarak hızlı şarj bulunuyor. Doğru akım dışında, Opel sürücüleri 11 kW entegre şarj cihazı ile üç fazlı alternatif akım duvar tipi şarj modülü veya ev tipi priz için uygun bir kablo ile de şarj edebiliyor.