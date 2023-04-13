MG'den yeni roadster: Cyberster

Yayınlanma: 13.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 07:00

MG Cyberster ile ilgili ilk görüntüler 2022’de yayımlandı. Uzun bekleyişin ardından Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda yer alan bilgilere göre otomobile dair bilgiler paylaşıldı.

Raporda yer alan bilgilere göre MG Cyberster'in 4,535 mm’lik uzunluğa, 1,913 mm genişliğe ve 1,329 mm yüksekliğe sahip olması bekleniyor. Roadster segmentinin en önemli oyuncularından Mazda MX-5 ile kıyaslandığında ise MG'nin yeni modelinin daha büyük olduğu bu ölçülerden anlaşılıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektrikli Roadster modelin giriş seviyesi donanımda yer alan tek elektrik motorlu modeller 230 kW (310 HP) güç sunacak. Çift elektrik motorlu modeller ise 400 kW'a kadar (536 HP) güç sunabilecek.

iki koltuklu ve iki kapılı bir düzen bulunacak MG Cyberster, 1,985 kg ağırlığa sahip olacak.

Yeni roadster'ın çıkış tarihi henüz belli değil ancak daha şimdiden 5 bin kişi 155 dolarlık ön sipariş bedelini ödeyerek sıraya yazıldığı açıklandı.