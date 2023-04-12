Yeni Peugeot 408 Türkiye'de

Yayınlanma: 12.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 07:00

Peugeot, yeni 408 modeliyle SUV kodlu dinamik silueti ve fastback tasarımıyla kalıpları kırıyor. Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot 408, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satılmaya başlandı. Peugeot, yeni 408 ile son derece rekabetçi C segmentindeki ürün çeşitliliğini artırırken, markanın SUV sınıfındaki başarısını da devam ettirmeyi hedefliyor.

Türkiye’ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilen Peugeot 408’in gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanıyor. Peugeot 408’de Allure ve GT donanım paketlerine ek olarak 6 farklı renk seçeneği de tercih edilebiliyor. Peugeot 408’in Allure donanım seviyesi 1 milyon 110 bin TL’den satışa sunulurken, GT donanım seviyesine sahip Peugeot 408 modeline ise 1 milyon 283 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla sahip olunabiliyor.

RENK SEÇENEKLERİ

EMP2 platformu kullanılarak üretilen 408, 4.687 mm uzunluğa, 1.859 mm genişliğe ve 1.478 mm yüksekliğe ve 2.787 mm’lik dingil mesafesine sahip yeni Peugeot 408, Obsession Mavi, Titanyum Gri, Tekno Gri, Elixir Kırmızı, Sedef Beyaz ve İnci Siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretiliyor.

Yeni 408, 536 litre ile geniş bir bagaj kullanıma sunuyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.611 litreye ulaşıyor. Bagaj zeminin altında 36 litre ek saklama alanı da bulunuyor. Sırtlık katlandığında, 1,89 metreye kadar nesneler yüklenebiliyor. Bagajda bulunan 12V prizi, LED aydınlatma, saklama ağı, kayış ve çanta kancaları kullanım kolaylığını destekliyor. GT versiyonunda otomatik açılan elektrikli bagaj kapağı, eller dolu olduğunda bagaj erişimini kolaylaştırıyor.

PEUGEOT 408 DONANIMLARI

Yeni Peugeot 408'de Dur&Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme sistemi araçlar arası mesafeyi ayarlarken, çarpışma uyarılı otomatik acil durum freni 140 km/s’ye kadar gece ve gündüz yayaları ya da bisikletlileri algılıyor. Yön düzeltme işlevi ile aktif şeritten çıkma uyarısı sürüş güvenliğini artırmaya katkıda bulunuyor. Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı direksiyon hareketlerini analiz ederek, 70 km/s üzerindeki hızlarda ve uzun süreli sürüşlerde dikkat dağınıklığını algılıyor. Kapsamı genişletilen trafik işareti tanıma sistemi hız işaretlerine ek olarak dur işaretleri, tek yön, sollama yapılmaz, sollama yapılmaz sonu işaretlerini de algılayarak dijital gösterge ekranında gösteriyor. “Night Vision” Gece Görüş Sistemi, uzun huzmeli farların görüş menzilinden önce kızıl ötesi görüş sistemi ile geceleri veya görüşün zayıf olduğu durumlarda aracın önündeki canlıları (yayalar/hayvanlar) tespit ediyor. Uzun menzilli kör nokta izleme sistemi 75 metreye kadar tarama yapıyor. Arka trafik uyarısı, geri manevralarda sürücüyü yakındaki bir tehlikelere karşı uyarıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni PEUGEOT 408, Türkiye’ye ilk aşamada 3 silindirli 130 HP 1.2 litre PureTech içten yanmalı turbo benzinli motor ile ithal ediliyor. 5500 d/d’de 130 HP maksimum güç ve 1750 d/d’de 230 Nm maksimum tork üreten motor, 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman ve start&stop özelliği ile birlikte Euro 6.4 emisyon normunu karşılıyor. Yeni PEUGEOT 408 210 km/s maksimum hıza ulaşırken, 0-100 km/s hızlanması 10.4 saniyede tamamlanıyor ve WLTP normlarına göre 6.0 ile 6.1 lt/100 km ortalama yakıt tüketimine sahip.

ELEKTRİKLİ PEUGEOT 408

Fransa’nın Mulhouse kentinde üretilen yeni PEUGEOT 408’in ilerleyen dönemlerde tamamen elektrikli versiyonun da Türkiye’de satış sunulması planlanıyor.