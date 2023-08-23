MHP’li belediyede temizlik işçileri greve çıktı!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:09

Güncelleme: 23.08.2023 - 17:04

Silivri Belediyesi'nde temizlik ve çöp işlerinde çalışan görevliler, maaşlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle, bu sabah itibarıyla grev başlattı.

“ARABA ARKASINDA ÇALIŞANLAR MAĞDUR”

Greve çıkan çalışanlar adına açıklamada bulunan Murat Memiş şunları söyledi:

“Bizim derdimiz Belediye ve Başkanımızla değil. Senelerdir çoluk çocuğumuzun rızkı için gece saat 03.00'te kalkıp evimizden arabalarımıza biniyoruz. Bölgemizi gider toplar, tertemiz çıkarız. Ne başkanımıza, ne yardımcılarına, ne müdürümüze laf getirmeyecek şekilde işimizi yapıyoruz.

Şu an geldiğimiz durumda artık herkes geçinemiyor. Aldığımız maaşlar yetersiz. Araba arkasında çalışan insanlar mağdur. Çoğu evinden çıkma durumuna gelmiş. Ev sahibiyle tartışmak durumunda. Kiminin eşi çalışıyor, evde çocuğunu bırakıyor. Tek istediğimiz sosyal haklarımızı alarak insan gibi yaşamak. Başka bir derdimiz yok.

Başkanımızı seviyor, değer veriyoruz. Çalışmalarını takdir ediyoruz. Ama senelerdir hakkımızı alamıyoruz. Tek problemimiz: maaş. Başka sıkıntımız yok. Huzurlu çalışıp, herkes çoluk çocuğuna bir parça ekmek götürmek istiyor. Kimseyle bir problemimiz yok.

Silivri'yi seviyor, Silivri'de yaşamayı da seviyoruz. Başkanımızı, çalışma arkadaşlarımızı, müdürümüzü seviyoruz. Son ana geldik. Kiralar olmuş 10 bin TL. 12-13 bin TL maaşla kimse ev geçindirmemizi beklemesin. Direksiyonda huzurlu bir şekilde çalışabilmesi için bu insanların en az 20 bin lira alması lazım.

“KÖTÜLÜK YAPMIYORUZ, HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Sendikanın Silivri Belediyesi ile yapmış olduğu sözleşmeden bizim haberimiz yok. Sendika kendi temsilcisini seçmiş, atamış, şeylerini kendi bildirmiş biz sadece maaş bordrosunu gördük. Çoğumuz ilkokul mezunu.

Bunların haricinde bizim sosyal yaşantımızın olması gerekmiyor mu? İnsan gibi yaşamak bu insanların hakkı değil mi? Pandemide kimse dışarı çıkamazken bile bu pisliğin içinde çalıştık. Çoğumuz hasta olduk, araçtan düşüp ölen oldu. Kanser olan var. Bunları kimse görmedi.

Şimdi kötülük yapmıyoruz, hakkımızı istiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz.”