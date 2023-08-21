Greve çıkmışlardı: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan veterinerlere destek mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün greve çıkan veteriner hekimlere destek mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu “Hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için vazgeçilmez olan veteriner hekimlerimizin sorunlarını çözmek için derhal etkili adımlar atılmalıdır “ dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 17:21
Greve çıkmışlardı: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan veterinerlere destek mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden veterinerlere destek mesajı paylaştı. 

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

“Hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için önemli rol üstlenen veteriner hekimlerimiz, sağlık alanında çalışıyor olmalarına rağmen, özlük haklarından sağlıkta şiddet yasasına kadar birçok haktan yoksun bırakılmaktadır.

Saray iktidarının birçok alanda olduğu gibi, tarım ve hayvancılık politikalarındaki eksiklikleri ve ihmalleri, veteriner hekimlerimizin maruz kaldığı sorunlar; ülkemizde tarım ve hayvancılığın geleceği için daha da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için vazgeçilmez olan veteriner hekimlerimizin sorunlarını çözmek için derhal etkili adımlar atılmalıdır.

Seslerini duyurmak için bugün meydanlara inen veteriner hekimlerimizin daima yanlarında olduğumuzu, yaşadıkları sorunların çözümü için takipçisi olacağımızı belirtiyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum.”

GREVE ÇIKMIŞLARDI!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir veteriner kliniğinde, 3 Ağustos'ta enfeksiyon tedavisi gören bir kedinin ölmesi sonrası veteriner hekim Ceren Eroğlu, 4 kişi tarafından darbedildi. Türk Veteriner Hekimler Birliği ve 56 veteriner hekim odası, yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek için 1 günlüğüne iş bıraktı.


Kemal Kılıçdaroğlu veteriner grev Destek

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