MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHR GYO) halka açılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:42
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor
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Maher Yatırım Holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın iştiraki olan MHR GYO, Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla ‘Borsadan Satış’ yöntemiyle halka arz edilecek.

Halka arzda, MHR GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 620 milyon TL’den 827 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle oluşan 207 milyon TL nominal değerli hisse, 4,30 TL’den satışa sunulacak. Halka arz sonrasında MHR GYO'nun halka açıklık oranı ise yüzde 25 olacak.

MHR GYO, halka arz gelirinin tamamını gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla yeni gayrimenkul alımı, kat karşılığı ve hasılat payı karşılığı projelerinin geliştirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanacak.

 


MHR GYO halka arz

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