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Michael Woodford kimdir? 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi Michael Woodford'un kariyeri

Michael Woodford kimdir? 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi Michael Woodford'un kariyeri

12.10.2026 14:29:00
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Haber Merkezi
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Michael Woodford kimdir? 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi Michael Woodford'un kariyeri

2026 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, ABD'li ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford layık görüldü. Peki, Michael Woodford kimdir? 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi Michael Woodford'un kariyeri

2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi belli oldu. Ödül, Robert E. Hall ve Michael Woodford’a verildi. İki ABD’li ekonomist, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Peki, Michael Woodford kimdir? 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi Michael Woodford'un kariyeri

MİCHAEL WOODFORD KİMDİR?

Michael Woodford, 1955 yılında ABD’nin Massachusetts eyaletinde dünyaya gelen Amerikalı ekonomisttir. Columbia Üniversitesi’nde John Bates Clark Politik Ekonomi Profesörü olarak görev yapan Woodford, özellikle para politikası, enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınıyor. 

Modern makroekonomi alanının önde gelen isimleri arasında gösterilen Woodford, merkez bankalarının faiz kararları ve para politikası uygulamalarının ekonomi üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalarıyla akademik dünyada önemli bir yer edindi.

MİCHAEL WOODFORD NEREDE EĞİTİM ALDI?

Woodford, lisans eğitimini Chicago Üniversitesi’nde tamamladı. Yale Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alan ekonomist, ekonomi alanındaki doktora derecesini Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) aldı.

Akademik kariyerinde para politikası ve makroekonomi alanlarına odaklanan Woodford, 2004 yılından bu yana Columbia Üniversitesi’nde görev yapıyor. Araştırmalarıyla ekonomik modellerin geliştirilmesine ve merkez bankalarının politika kararlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağladı. 

MİCHAEL WOODFORD NEDEN NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ ALDI?

Michael Woodford ve Robert E. Hall, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’ne makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle layık görüldü.

İki ekonomistin çalışmaları, enflasyon, üretim ve tüketim gibi ekonomik göstergelerin yalnızca birbirleriyle olan ilişkilerine bakmak yerine hanehalklarının ve işletmelerin kararlarının ekonomiyi nasıl şekillendirdiğini anlamaya odaklanıyor.

Bu yaklaşım, merkez bankalarının ve hükümetlerin ekonomik dalgalanmaları yönetmek, enflasyonla mücadele etmek ve ekonomik istikrarı sağlamak için kullandıkları modellerin geliştirilmesine katkıda bulundu.

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