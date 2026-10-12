2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi belli oldu. Ödül, Robert E. Hall ve Michael Woodford’a verildi. İki ABD’li ekonomist, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Peki, Robert Hall kimdir? 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi Robert Hall'ın kariyeri

ROBERT HALL KİMDİR?

Robert E. Hall, 1943 yılında ABD’nin California eyaletindeki Palo Alto kentinde dünyaya gelen Amerikalı ekonomisttir. Stanford Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde profesör olarak görev yapan Hall, aynı zamanda Hoover Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olarak çalışmalarıyla tanınıyor.

Ekonomik dalgalanmalar, rekabet, istihdam, teknoloji ve ekonomi politikaları üzerine araştırmalar yürüten Hall, akademik çalışmalarıyla ekonomi politikalarının geliştirilmesine katkı sağladı.

ROBERT HALL NEREDE EĞİTİM ALDI?

Hall, lisans eğitimini California Üniversitesi, Berkeley’de ekonomi alanında tamamladı. Doktora derecesini ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) aldı.

Akademik kariyerinde California Üniversitesi, Berkeley ve MIT’de görev yapan Hall, daha sonra Stanford Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Araştırmalarıyla ekonomi biliminin farklı alanlarında etkili isimlerden biri haline geldi.

ROBERT HALL NEDEN NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ ALDI?

Robert E. Hall ve Michael Woodford, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’ne makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle layık görüldü.

İki ekonomistin geliştirdiği yaklaşım, ekonomik modellerin yalnızca enflasyon, üretim ve tüketim gibi genel göstergeler arasındaki ilişkilere değil, hanehalklarının ve işletmelerin bireysel kararlarına da dayanması gerektiğini ortaya koyuyor.

Bu çalışmalar, hükümetlerin ve merkez bankalarının ekonomik dalgalanmaları, enflasyonu ve krizlerin etkilerini yönetmek için kullandıkları modellerin gelişmesine katkıda bulundu.