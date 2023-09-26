MicroStrategy Bitcoin aldı! Bitcoin yine düştü

Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:52

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:52

Bitcoin iki gündür 50 günlük hareketli ortalama seviyesinden ret alarak şimdilik negatif bir bölgede hareketlilik gösteriyor. Teknik anlamda Bitcoin’de pozitif seyir için 26.410$ üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Olası aşağı yönlü seyirde ise 25.770$ hala kritik destek konumunda.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz'un Coinshares verilerinden aktardığına göre dijital varlık yatırım ürünlerinden çıkışlar 6. haftasında da devam etti ve geçtiğimiz hafta 9 milyon dolar çıkış oldu. Bitcoin özelinde 6 milyon dolar çıkış görülürken, short-Bitcoin’den çıkışlar devam ederek 2,8 milyon doları buldu. Dünya genelinde incelendiğinde ise ayrışmalar göze çarptı. Avrupa’dan 16 milyon dolar giriş görülürken, ABD’den 14 milyon dolar çıkış oldu. Yatırımcılar kripto para piyasasındaki düşük volatilite ve hacimsiz süreçte tercihlerini altcoinlerden yana yapmaya devam ediyor. Bununla birlikte XRP ve Solana'ya sırasıyla 0,66 milyon dolar ve 0,31 milyon dolar tutarında girişler oldu. Lider altcoin Ethereum’da ise üst üste 6. haftada toplam 2,2 milyon dolar tutarında çıkışla zarar görmeye devam ediyor.

Kripto piyasasının toplam değeri ise 1,02 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik göstermeye devam ediyor. Yeni günde Bitcoin ve Ethereum pozitif hareketlilik gösterirken, altcoinlerde karışık bir seyir hakim. Son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan STORJ yüzde 16’lık yükselişle liderliği alırken, yüzde 15 artışla STMX ikinci ve yüzde 11’lik hareketiyle onu takip eden FRONT ise üçüncü sırada en çok kazandıran kripto varlıklar olarak yerlerini aldılar.

STORJ TEKNİK ANALİZ

Eylül başından bu yana pozitif hareketliliğini sürdüren Storj, üç haftada toplam yüzde 63 civarında artışla hareketliliğine devam ediyor. Son 24 saatte yükselişiyle diğer altcoinler arasında ayrışarak anlık olarak 0.3807$ seviyelerinden alıcı bulan ve hem 200 hem de 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olan Storj için pozitif seyrin sürmesi halinde 0.4002$ ilk direnç seviyesi olurken bu seviyenin kırılması halinde 0.4497$ seviyelerine kadar bir yükselişi beraberinde getirebilir. Olası aşağı yönlü bir harekette ise sırasıyla 0.3507$, 0.3153$ ve 0.3042$ seviyeleri destek konumunda.

STORMX (STMX) TEKNİK ANALİZ

Stmx, günün en çok yükselen coinlerinde ikinci sırada yerini alırken anlık olarak 0.007290$ seviyelerinden alıcı buluyor. Düşen kanal içerisinde hareketlilik gösteren Stmx, anlık olarak kanalın üst bandını test ediyor. 0.0073$ üzerinde günlük kapanış yapması halinde direnç olarak 0.007456$ ardında da 0.008344$ seviyelerinin çalışması beklenebilir. 0.0073$ üzerinde kalıcılık sağlayamazsa aşağı yönlü harekette ise 0.006832$ ve 0.006207$ seviyeleri kritik destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.