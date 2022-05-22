Midyeci Ahmet, Avrupa’da büyümeye hazırlanıyor

22 Mayıs 2022 Pazar, 00:00

Aile geleneği olan midyeciliğe 7 yaşında başlayan ‘Midyeci Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Çiçek, Türkiye’nin yanı sıra Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de şubeler açtı.



Yunanistan’da hayata geçirdiği fabrikanın ardından yönünü bir kez daha Batı’ya çeviren “Midyeci Ahmet”, Almanya'nın Frankfurt şehrinde açacağı şubesiyle restoran zincirlerine Avrupa’da devam edecek.

Midye zinciri, bu yeni şubesiyle birlikte günde 75 ile 100 bin adet arasında midye satmayı hedeflerken, kokoreç satışlarını da katarak günde 100 bin Euro’nun üzerinde ciro yapmayı hedefliyor.

“Midyeci Ahmet”, Frankfurt’un ardından 2022 yılının sonuna kadar Köln, Berlin ve Düsseldorf şehirlerinde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.



AMERKA VE ÇİN'E AÇILMAK İSTİYOR

2022’nin sonu ile 2023’ün başlarında Amerika’da New York Times Square ve Los Angeles’da yeni yerler açmayı hedefleyen “Midyeci Ahmet”, Amerika’ya yönelik midye ticaretini Kanada bölgesindeki Prens Edward Adası’nda kuracakları üretim tesisi ile güçlendirmeyi planlıyor.

Amerika’nın ardından Uzak Doğu ve Çin’de de bulunmak isteyen marka, büyük bir pazar olan Çin’deki yatırımlarını Şili’de üretim yapan midye üreticileri ile beslemek için görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı.

