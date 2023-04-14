Migros’ta TİS imzalandı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 03:00

Buna göre, 35 bini aşkın çalışana ocakta yüzde 56-71 arası değişen oranlarda, temmuzda sabit yüzde 15 oranında, ikinci ve üçüncü yıl ise TÜİK tarafından belirlenen yıllık TÜFE artışı oranında zam yapılacak.

Tez-Kop-İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, “Gerçek ve mücadeleci sendikacılık anlayışına sahip tüm üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

