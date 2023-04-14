Migros’ta TİS imzalandı

Migros ile Tez-Koop-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00
Migros’ta TİS imzalandı
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Buna göre, 35 bini aşkın çalışana ocakta yüzde 56-71 arası değişen oranlarda, temmuzda sabit yüzde 15 oranında, ikinci ve üçüncü yıl ise TÜİK tarafından belirlenen yıllık TÜFE artışı oranında zam yapılacak.

Tez-Kop-İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, “Gerçek ve mücadeleci sendikacılık anlayışına sahip tüm üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 


Migros toplu sözleşme

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