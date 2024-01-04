Milli Savunma Bakanlığı’ndan bedelli askerlik ücreti açıklaması

Yayınlanma: 04.01.2024 - 14:26

Güncelleme: 04.01.2024 - 14:26

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur maaşlarına yapılan zamlar sonrası bedelli askerlik ücretine ilişkin son rakamın nasıl olacağıyla ilgili soru üzerine MSB kaynakları, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere bedelli askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır."

182 BİN LİRAYA DAYANDI

Geçen yılın temmuz – aralık döneminde 122 bin 351 TL olan bedelli askerlik ücreti ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 182 bin 609 TL’ye çıktı.

Bu yıl ocak – haziran döneminde bedelli askerlik başvurusu yapanlar, 182 bin 609 TL ödeyecekler.