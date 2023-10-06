Milyonlarca emekli bekliyordu... 'Çifte zam' iddiası

Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:09

Güncelleme: 06.10.2023 - 12:09

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama dönemine başlamasıyla emekli maaş zamlarına ilişkin çalışmalarda hız kazandı. Bu noktada maaşlara gelecek olan zamlar da merak konusu oldu. Konu üzerinde ise iki ihtimal üzerinde konuşuluyor. Bu ihtimaller kapsamında çifte zam yolda.

Eylül ayı enflasyon rakamları birçok kalemde belirleyici rol oynarken bunların içinde emekli ve memur maaşları da yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamaları kapsamında ise eylül ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 4.75 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 61.53 olarak açıklandı.

TÜİK’in verileri açıklamasıyla refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı da netleşmiş oldu. Bu kapsamda 3 aylık enflasyon verisi yüzde 25.11 olarak kaydedildi.

Kalem kalem 3 aylık zam oranları ise şu şekilde belirlenmiş oldu:

Haziran ayında 1351.59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Eylül ayında 1691.04'e yükseldi.

3 aylık enflasyon oranı yüzde 25.11,

Refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25.11,

3 aylık memur enflasyon farkı yüzde 18,

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

3 aylık memur zammı yüzde 35.73 oldu.

KASIM AYINDA EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN BELİRLENECEK

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın aktardığına göre, emekli zammı düzenlemeleri öncelikli gündem konusu oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni emekli zammı düzenlemesi için harekete geçti. Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte emekli zamlarına ilişkin yürütülen çalışmalar hız kazandı. En düşük emekli maaşının bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle en geç kasım ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor. Emekli taban aylığının ara zam ile artamasıyla beraber Hazine desteği de yükselmiş olacak.

2 FORMÜL MASADA

Emekliye verilmesi planlanan ek zam kapsamında iki farklı formül bulunuyor. İlk formüle göre yeni ekonomi adımının iyi gitmesi sonucunda ek zam verilecek. Bu noktada en düşük emekli maaşında taban aylıkların 10 bin TL olarak revize edilmesi en güçlü formül olarak dikkat çekiyor.

İkinci formül kapsamında ise seyyanen zam söz konusu. Bu noktada da tüm emeklilerin maaşlarına 2 bin ila 3 bin lira arasında zam verilmesi formülü bulunuyor.