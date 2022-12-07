Milyonlarca insanı ilgilendiriyor... Ehliyete yeni yıl öncesi büyük zam
Yeni yılla birlikte birçok ürün ve hizmete zam bekleniyor. Sürücü kursları 2023 yılından itibaren zamlanacak.
Akaryakıt zamlarıyla birlikte 7 bin lirayı geçen sürücü kurslarının ücretleri yılbaşından itibaren tekrar zamlanacak. Zamlı haliyle ehliyet ve harç ücreti ödemek istemeyenler ise kursların aralık ayı programını doldurmuş durumda.
Gazete Duvar'dan Ogün Akkaya'nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 için pasaport, ehliyet gibi değerli kağıtlar ile vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranını belirledi. Buna göre yeni yıl ile birlikte A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 TL’den 825,73 TL’ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116,90 TL’den 2 bin 489,90 TL’ye yükselecek.
10 ARALIK'I İŞARET ETTİ
Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, milli eğitim müdürlüğü ve sürücü kurslarının temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki sürücü kurslarının ücret politikalarında beklenen değişimi Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz anlattı.
Ankara Valiliği, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları derneği temsilcileri olarak toplantı yaptıklarını ifade eden Tepeöz, yeni kurs ücretinin yıl başını beklemeden, 10 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacağını söyledi. Yeni ücretin bir yıl boyunca sabit kalacağını belirten Tepeöz, “Ankara’da B sınıfı ehliyet kurs ücreti 7 bin 60 TL olacak. Devlete ödenecek harç ücreti ise 2 bin 490 tutarına çıkacak. Bakanlığın düzenlediği yazılı sınav ve direksiyon sınavının ücretini de eklediğimiz zaman ehliyetin bedeli toplam 10 bin 500 lirayı bulacak. İzmir’deki kursların fiyatlandırması 7 bin- 7 bin 500 TL arasında değişirken, İstanbul’da ise Ankara’da olduğu gibi aynı fiyatlandırma, yani 7 bin 60 TL kurs ücreti uygulanacak.”
AKARYAKITA ZAMLARLA BİRLİKTE...
2023 yılında akaryakıta yeni zamlar yapılması halinde maliyetin altına çalışmaya devam edeceklerini belirten Tepeöz, sadece akaryakıt ücreti değil aynı zamanda araçların bakımı, çalışanların ücretleri ve sürücü kurslarının dükkanları için de harcamalar yaptıklarını hatırlattı.
Yeni yılda artacak olan sürücü kursu ücretleri öncesinde kişilerin kayıtları doldurduğunu söyleyen Tepeöz, “Yoğunluk var. Zamlı fiyat öncesinde neredeyse bütün sürücü kurslarımızın kontenjanları dolmuş durumda. Sektör aralık ayında nefes alacak ama diğer aylarda sürücü kurslarında durağanlık olacak. Geçen yıl taban fiyat belirlenirken mazot 7-8 liraydı, şimdi ise 24-25 lira civarında. 2022 yılını kayıpla bitirdik. 2023’te en azından akaryakıt fiyatları ve diğer giderlerimize dönük sabit kalırsa en azından zarar etmeden üç beş kuruş kar etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
"ZORUNLU İHTİYACI OLAN İNSANLAR ALIYOR"
Artan sürücü kursları ve harç ödemeleri nedeniyle kişilerin ehliyet almakta zorlandığını söyleyen Tepeöz, “Vatandaşlar sıkıntı yaşıyor” dedi ve sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Ödemekte zorlanıyorlar. Devlet harçlarının çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Dört bin liranın üstünde ücretler sadece devlete harç olarak ödeniyor. Devletin kazancı çok yüksek. İnsanlar vazgeçiyor. İnsanların şu an tek derdi barınma ve giyinme ve beslenme. Sürücü belgesini sadece zorunlu ihtiyacı olan insanlar alıyor. Durduk yere borçlanma yapmak istemiyorlar. Ertelenmeye başlandı.”
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