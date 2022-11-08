Edirne'de 'ehliyet sınavında' kopya çekmek isteyen 2 kişi yakalandı

08 Kasım 2022 Salı, 14:30

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki e-sınav merkezinde yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek isteyen H.M. ve T.K'nin üzerini aradı.

KAMERA, WİFİ CİHAZI, BATARYA...

Aramada, bu kişilerin sınavda kopya çekmek amacıyla kıyafetlerinin içine gizledikleri kamera, wifi cihazı, batarya ve kulaklık ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.