Milyonlarca memur için kritik tarih 22 Ağustos: Ya imza ya hakem!

Yayınlanma: 20.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 03:20

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin toplusözleşme görüşmeleri bu hafta ya masada bitecek ya da hakeme gidecek. İktidar, 14 Ağustos’ta 2024 yılı için yüzde 14+9, 2025 için yüzde 6+5 zam öngören ilk teklifini sunmuştu. 17 Ağustos’ta 2024 için teklif 2 puan artırılarak yüzde 15+10’a çıkarıldı. 2025 için ise bir değişiklik yapılmadı. Ancak bu teklifler, gelecek yıl için yüzde 33, 2025 için de yüzde 15 olan Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinin bile altında kaldı. Görüşmeler 22 Ağustos’ta bitecek. İktidarın yarın kabinede konuyu ele alması ve salı günü son bir teklif sunması bekleniyor.

ERDOĞAN BELİRLİYOR

Eğer iktidar ile yetkili konfederasyon Memur-Sen arasında anlaşma sağlanamazsa 23 Ağustos’tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. Hakem kurulunda iktidar tarafından belirlenen üyeler çoğunlukta. Kurul 11 kişiden oluşuyor. Başkanını, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkan, başkanvekili, başkan yardımcısı veya daire başkanları arasından cumhurbaşkanı seçiyor. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından 4 üye yine cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. En fazla üyeye sahip Memur-Sen iki, Türkiye Kamu-Sen ile KESK birer üye seçiyor. Cumhurbaşkanı ayrıca akademisyenler arasından bir üye seçiyor. Bunun yanında sendikaların belirleyeceği 7 öğretim üyesi arasından cumhurbaşkanı tarafından bir üye daha seçiliyor. Kurul 31 Ağustos’a kadar kararını verecek. Bu karar kesin olacak.

Görüşmelerin son günü olan 22 Ağustos’ta Anadolu Sen, BASK, Birleşik Kamu-İş, Çalışan-Sen, Hak-Sen, Hür-Sen, Şehit Gazi-Sen, Yurt Sen konfederasyonları ile Tüm Emekliler Sendikası ortak iş bırakma eylemi yapacak. 8 konfederasyon ve 1 sendika aynı gün saat 12.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve illerde basın açıklamaları yapılacak.

Kamu Konfederasyonu Platformu Sözcüsü, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, “Emeğimiz ve geleceğimiz için birlikteyiz” derken iktidarın tekliflerini “utanç zammı” olarak değerlendirdi. Yeşildağ, yoksulluk sınırının 40 bin TL’ye ulaştığına, büyükşehirlerdeki kira ortalamasının en düşük memur maaşının 3’te 2’sine denk geldiğine işaret etti.