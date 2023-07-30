Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren ağustos 'zam takvimi' belli oldu

Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklinin zamlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. 2023 toplu sözleşmesi ile memur ve emeklilerin 2024 ile 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklarını belirlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 07:25
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren ağustos 'zam takvimi' belli oldu
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Türkiye'de yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek.

TOPLANTI TRAFİĞİ BAŞLIYOR

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, toplu sözleşme 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş zammı ile ilgili olacak. 

Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak.

21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

İŞTE TOPLANTI TAKVİMİ...

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor

2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi

15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması

16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı

21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması

22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci


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