Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: O ücret iade edilecek!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 13:54

Güncelleme: 25.03.2025 - 14:48

Darphane’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 2025 yılı için belirlenen Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj ve hizmet bedeli, 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçici olarak güncellendi. KDV dahil 2 bin 791,45 TL olarak belirlenen ücret, 2 bin 172 TL’ye indirildi. Daha önce yüksek fiyatla montaj yaptıranlara ise 619,45 TL iade edilecek.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) montaj fiyatları yeniden belirlendi. Sistemin temel unsurlarından biri olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) çiplerinin montaj bedeli, 2025 yılı için KDV dahil 2 bin 791,45 TL olarak açıklanmıştı.

MONTAJ ÜCRETİ DÜZENLENDİ

Darphane’nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 25 Mart – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak montaj ve hizmet bedeli KDV dahil 2 bin 172 TL olarak belirlendi.

619 TL İADE EDİLECEK

24 Mart 2025 tarihinde yapılan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 – 25 Mart 2025 tarihleri arasında 2025 yılı fiyatları üzerinden Darphane’den TTB satın alan ve montaj işlemini tamamlamış olan mükellefler, 2025 yılı içinde 619,45 TL karşılığı çeşitli destek ve avantajlardan faydalanabilecekler. Bu mükelleflerin utts.gov.tr üzerinden gerekli kayıt ve başvuruları 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

1 Ocak 2025 - 25 Mart 2025 tarihleri arasında TTB satın alıp ödemesini yapmış ancak montaj işlemini tamamlamamış ve henüz fatura kesilmemiş mükelleflere, TTB montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından banka havalesi yoluyla 619,45 TL iade yapılacak.

HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu, şirket adına kayıtlı tüm araçları kapsıyor. Kiralık araçlar da dahil olmak üzere, işletme araçlarının TTB taktırması gerekiyor. Bireysel araç sahipleri için ise herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.

Montaj işlemleri, Türkiye’nin 81 ilinde, 150’den fazla yetkilendirilmiş mobil ve yerleşik noktada uzman ekipler tarafından yapılmaktadır. Bu hizmet noktalarında tüm araç tipleri ve akaryakıt dağıtım firmalarıyla uyumlu TTB’ler temin edilebiliyor. Başvuru ve ödeme işlemleri ise Darphane’nin resmi web sitesi utts.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor.