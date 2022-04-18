Mısır fiyatları 10 yılın zirvesinde

18 Nisan 2022 Pazartesi, 11:28

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları Perşembe günü 7.83 dolardan kapanmasının ardından bugün 7.90 dolar/bushel, yani 311 dolar/ton seviyesine yükseldi. ABD borsaları Cuma günü Paskalya tatili nedeniyle kapalı kalmıştı.

Mısır fiyatları geçen hafta da ABD'nin Ortabatısında bulunan ekim alanlarında görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle ekim zamanının gecikebileceği yönünde endişelerden destek bulmuştu.

Buğday yüzde 1.4 değer kazanarak 11.20 dolar/bushel yani 411.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0.6 yükselerek 16.91 dolar/bushel yani 621.3 dolar/ton seviyesine yükseldi.



