Mobil oyun sektörünün ilk kez gerilemesi bekleniyor

16 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Financial Times'ın veri şirketi Newzoo'nun verileriyle hazırladığı habere göre, mobil oyun sektörünün bu yılki gelirinin geçen yıla göre yüzde 6,4 azalarak 92.2 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor. 100 milyar dolar gelir eşiğini aşan ve çok hızlı büyümesiyle bilinen mobil oyun pazarı, geçen sene yüzde 7,3, 2020'de ise yüzde 25,6 büyümüştü.

Bir başka araştırma şirketi Ampere ise mobil oyunun sektörünün gelirinin 2022'de yıllık bazda yüzde 6,4, bir başka deyişle 6 trilyon dolar azalacağını hesaplamıştı. Pazarda yaşanan gerilemenin nedenleri arasında artan reklamcılık maliyetleri, tüketici harcamalarında yaşanan azalma ve mobil oyun sektörünü büyüten Covid-19 pandemisinin büyük ölçüde bitmesi gösteriliyor.

OYUN PAZARINDA MOBİL OYUNLAR İLK SIRADA

Mobil oyun sektörünün ilk örnekleri 1990'larda ortaya çıkmasına rağmen, sektör, 2008'de başlayan akıllı telefonlar çağında büyük bir ilerleme göstermişti. Sektörün gelirleri, 2008 sonrası dönemde ilk kez azalacak.

Mobil oyun sektörü, küresel oyun pazarı gelirlerinin yarısını oluşturuyor. 2022 yılı gelirleri 92 milyar dolar olarak tahmin edilen mobil oyun sektörü ilk sırada yer alırken; konsol oyunları 51.8, indirilebilen masa üstü oyunları ise 38.2 milyar dolarlık pazar geliri var.