Mobilya sektöründen 'taksit' talebi

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, iç piyasada satışların artmasının üreticiye ve mağazalara sağlayacağı katkıya işaret etti. Güleç, "Şu anda 9 olan taksit sayısının en az 12'ye çıkarılması gerekiyor ancak isteğimiz, sektör için ideal olarak gördüğümüz 18 taksit. Çünkü bir mobilya ortalama 10 yıllığına alınıyor" diye konuştu.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:02
Mobilya sektöründen 'taksit' talebi
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Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, son yıllarda mobilya üretiminde ham madde ve işçilik gibi birçok kalemde maliyet artışı olduğunu belirterek, mali politikalara destek vermek ve hayat pahalılığıyla mücadele etmek amacıyla mobilya fiyatlarında geçen sene sonuna kadar artışa gidilmediğini, sonrasında da agresif fiyat artışlarından kaçınıldığını ifade etti.

Güleç, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 50 bine yakın mobilya imalatçısının doğrudan 250 bin civarında istihdam sağladığına, ihracatın da 5,2 milyar dolar seviyesine çıktığına dikkati çekti.

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2023'te iç piyasada satış adedi bazında yüzde 15 kayıp olduğunu belirten Güleç, ihracatta da kısmen gerileme yaşandığını bildirdi.

Küresel ekonomideki zorluklara işaret eden Güleç, "İç piyasada satışlarımızın dengelenmesi, maliyetlerimizi yönetmede üreticimize ve mağazalarımıza büyük bir destek sunacaktır. Bu noktada kredi kartıyla taksit sayısının artırılması mobilya sektörümüzü rahatlatacak bir çözüm olarak durmaktadır" ifadesini kullandı.

"SEKTÖR İÇİN İDEAL OLAN 18 TAKSİT"

MOSFED Başkanı Güleç, sektörün tüm olumsuzluklara rağmen istihdam sağlamaya ve yatırım yapmaya devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Dayanıklı bir tüketim malı olan mobilyada satın alma kararı, kullanım şekli ve fiyat nedeniyle tüketici nezdinde kolay alınamamaktadır. Yüksek enflasyonun beraberinde getirdiği sıkıntılarla birlikte 'karar verme ve satın alma' süreci iyice yavaşlamıştır. Son aylarda iç piyasa mobilya satışları yüzde 15 gerilemiş durumdadır." 

Mobilyada kredi kartıyla alışverişlerde 9 olan taksit sayısının en az 12'ye çıkarılması gerektiğini vurgulayan Güleç, "Ancak isteğimiz, sektör için ideal olarak gördüğümüz 18 taksit. Çünkü bir mobilya ortalama 10 yıllığına alınıyor. Günlük, aylık ya da yıllık tüketilmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Güleç, taksit sayısının artırılması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a mektup gönderdiklerini ifade etti.


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