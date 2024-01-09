Citroen'den ocak ayına özel kampanyalar: Tüm modellerde geçerli taksit seçenekleri...

Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:15

Güncelleme: 09.01.2024 - 17:15

Citroen açıklamasına göre, kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroën C4’e ise, 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.





Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

Citroen’in konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımlarına özel 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Güçlü SUV tasarımı, çok yönlü kullanımı, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojilere sahip Citroen C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş sunan Citroen C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

2023 yılında satışlarını iki katından fazla artırarak 17 bin adetten fazla hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Citroen, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ‘nin (ODMD) organize ettiği Satış ve İletişim Ödülleri kapsamında 'Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası' ödülünün sahibi oldu.

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümleri ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran Citroen Berlingo Kombi, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroën Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Citroen, yüksek kapasite ve konforu buluşturan Jumper modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.