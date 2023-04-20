Modern Karton üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak

Yayınlanma: 20.04.2023 - 21:28

Güncelleme: 20.04.2023 - 21:28

Eren Holding iştiraklerinden Modern Karton’un yaptığı açıklamaya göre, kendi limanına ve su arıtma tesisine sahip olan fabrika yüzde 100 çevre dostu üretim yaklaşımıyla planlandı. Deniz suyunun arıtılmasıyla yıllık 25 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacak olan tesis aynı zamanda her yıl 25 milyon ağacın kesilmesinin de önüne geçecek.

Finans kuruluşları tarafından “Yeşil Fabrika” olarak onurlandırılan PM6 üretim hattının yatırım finansmanı için yapılacak anlaşma 19 Nisan Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle tanıtıldı.

Eren Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Çorlu’da bulunan fabrikasında gerçekleştirdiği yıllık 1.3 milyon tonluk üretimde bulunan Modern Karton, Zonguldak’ta kurulacak yeni tesisle üretim kapasitesini yüzde 50 den fazla bir oranda artıracak.

PM6 üretim hattı, konumu sayesinde şirketin ihracat kapasitesini de artıracak. Halihazırda ambalaj kâğıdı üretiminde Avrupa’da 5. Sırada yer alan Modern Karton yeni tesisin devreye girmesiyle bu alanda Avrupa’da 3. sıraya yükselecek.

650 milyon Euro yatırımla kurulacak ve ilk aşamada yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak yeni üretim hattı için sürdürülebilirlik kriterleri ve lojistik olanaklar göz önünde tutularak Zonguldak tercih edildi. Tesisin bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.