Mondi’den fabrika kapatma ve toplu işten çıkarma kararı
Mondi Turkey'den KAP'a yapılan açıklamada Adana Batı Fabrikası'nın sektörde rekabet edebilecek seviyede olmadığı gerekçesiyle kapatılması kararı alındığı belirtildi.
Mondi Turkey, mevcut üretim verimliliği ile sektörde faaliyet göstermekte olan diğer işletmeler ile başarılı bir şekilde rekabet edebilecek seviyede olmadığı, teknik donanımının ve halihazırdaki sipariş rakamları ve niteliği itibariyle ihtiyaç duyulan yatırımların yapılması için uygun olmadığı değerlendirmesiyle Adana Batı Fabrikası’nın kapatılması kararı aldı.
Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Adana’da bulunan iki kutu fabrikamız detaylı bir şekilde analiz edildiğinde şirket için daha kârlı, verimli ve faydalı olacak bir yapıya geçiş kararı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Adana Doğru Fabrikası, Adana Batı Fabrikası müşterilerine de hizmet verecek.
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