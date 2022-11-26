Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Virtus Bologna'yı geçti

26 Kasım 2022 Cumartesi, 08:54

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile deplasmanda karşılaştı.

Anadolu Efes, salondan 85-80 galibiyetle ayrıldı.

Ergin Ataman'ın ekibi bu galibiyetle EuroLeague'de üst üste 3, toplamda ise 5. galibiyetini elde etti.

Bologna'da üst üste iki teknik faul alan Milos Teodosic, bitime 04:25 dakika kala karşılaşmadan ihraç edildi.

Salon: Paladozza

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 5, Jaiteh 5, Lundberg 22, Hackett 6, Mickey 15, Pajola 5, Bako 1, Weems, Ojeleye 15, Teodosic 6

Anadolu Efes: Beaubois 19, Bryant 8, Pleiss 9 , Polonara 2, Micic 12, Clyburn 21, Taylor, M'Baye 11, Zizic 3, Dunston

1. Periyot: 18-19

Devre: 33-40

3. Periyot: 53-63