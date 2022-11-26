Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Virtus Bologna'yı geçti
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Virtus Bologna'yı 85-80 mağlup etti.
THY EuroLeague'de Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile deplasmanda karşılaştı.
Anadolu Efes, salondan 85-80 galibiyetle ayrıldı.
Ergin Ataman'ın ekibi bu galibiyetle EuroLeague'de üst üste 3, toplamda ise 5. galibiyetini elde etti.
Bologna'da üst üste iki teknik faul alan Milos Teodosic, bitime 04:25 dakika kala karşılaşmadan ihraç edildi.
Salon: Paladozza
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail)
Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 5, Jaiteh 5, Lundberg 22, Hackett 6, Mickey 15, Pajola 5, Bako 1, Weems, Ojeleye 15, Teodosic 6
Anadolu Efes: Beaubois 19, Bryant 8, Pleiss 9 , Polonara 2, Micic 12, Clyburn 21, Taylor, M'Baye 11, Zizic 3, Dunston
1. Periyot: 18-19
Devre: 33-40
3. Periyot: 53-63
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