Yolcu rahatsızlandı THY uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
İstanbul-Medine seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Antalya’ya acil iniş yaptı.
Türk Hava Yolları’nın İstanbul -Medine seferini yapan, THY'nin TK-108 sefer sayılı TC-LTF kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı saat 09.55'de Medine seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Bir süre sonra uçakta bulunan 49 yaşındaki Cezayir vatandaşı yolcu aniden rahatsızlandı.
Yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, uçağın kaptan pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.
THY uçağı saat 10.30'da Antalya Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
THY uçağının hasta yolcusunu indirdikten sonra Medine’ye gitmek üzere havalanacağı öğrenildi.
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