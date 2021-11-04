Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2021 yılı için yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkardı.

İHA
04 Kasım 2021 Perşembe, 11:54
Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı
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Moody's bugün yayınladığı "Global Makro Görünüm 2022-23" raporunda Türkiye ekonomisi önemli değerlendirmeler yer aldı. 

Moody's, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Kuruluş, Türkiye için 2021 yılı için öngördüğü yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 9'a çıkardı. 



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