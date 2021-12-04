Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etti, not görünümünü "negatif" olarak bıraktı. Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahmini, yüzde 9,2'den yüzde 11'e çıkarıldı.
Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun teyit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.
Moody's'in açıklamasında Türk Lirası üzerindeki mevcut baskıdan bağımsız olarak, brüt ve net bazda döviz rezervlerinin kademeli olarak yeniden yapılandırılmasını destekleyen düşük cari açık nedeniyle Türkiye'nin temel dış kırılganlık riskinin azaldığına işaret edildi.
Türkiye'de özel sektörün para birimi dalgalanmalarına karşı göreceli bir esneklik gösterdiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin kamu maliyesinin nispeten güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.
YÜZDE 11 BÜYÜYECEĞİ TAHMİN EDİLDİ
Açıklamada, iç talep yerine ihracatın Türk lirasındaki değer kaybından yararlanarak 2022'de büyümeye daha güçlü katkı yapmasının muhtemel olduğu aktarıldı.
Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi olduğuna işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 11 büyüyeceği tahmin edildi. Moody's kasım ayında yayımlanan Küresel Makro Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 büyüyeceğini öngörmüştü.
Açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2022'de ise yüzde 4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Video Haberler
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- İstanbul'da 'hükümet istifa' sesleri
- 'Yaka paça götürüldük'
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı
- Enflasyon rakamları açıklandı
- Soylu'nun sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı
- TL'nin çöküşü Erdoğan'ı neden endişelendirmiyor?
- Derya Baykal'dan 'Ferhan Şensoy' açıklaması
- Merkez Bankası için çarpıcı iddia