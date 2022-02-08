Son dakika: Dolar yükselişe geçti (8 Şubat 2022 Salı)

08 Şubat 2022 Salı, 09:44

Dolar/TL, yükselişe geçerken bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yatırımcılara vereceği mesajlar takip edilecek.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim ise piyasalardaki fiyatlamalarda risk algısını artıran bir başka unsur olmayı sürdürüyor.

DOLARDA SON DURUM

Bütün bu risklerle birlikte İstanbul serbest piyasada 13,6140 liradan alınan dolar 13,6160 liradan satılıyor. 15,5390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5410 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5830 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5220 lira olmuştu.