Moody's'ten Türkiye açıklaması: 'Çok yüksek riskle karşı karşıya'
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ukrayna ve Türkiye'deki bankaların, sermaye akımına yönelik kısıtlamalar, düşük uluslarası rezervler ve yüksek miktardaki döviz cinsi borçlar sebebiyle "çok yüksek" riskle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yatırımcı servisinin bugün yayımladığı raporda döviz cinsi mevduatların, ülkedeki toplam mevduatların yüzde 10 ya da daha fazlasını oluşturduğu 39 gelişmekte olan ekonominin bankacılık sistemleri incelendi.
Raporda Belarus, El Salvador, Nijerya, Kırgızistan ve Tacikistan bankalarının da yüksek miktarda döviz mevduatı sebebiyle riske maruz olduğu belirtildi.
"Yerli para birimi keskin değer kaybı yaşadığı zaman..."
Moody's başkan yardımcısı ve kredilerden sorumlu kıdemli yetkilisi Eugene Tarzimanov'un öncülüğünde hazırlanan raporda "Yerli para birimi keskin değer kaybı yaşadığı zaman yüksek dolarizasyon birçok soruna yol açıyor. Bankalar, döviz riskine karşı korunmayan müşteriler sebebiyle döviz cinsindeki kredilerde aciz riskine maruz kalıyor. Bu, bankaların kârlılığını düşürdüğü gibi likidite ve sermaye üzerinde de baskı uygulayabilir" ifadeleri yer aldı.
Gelişmekte olan ekonomilerin birçoğunun para birimi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tırmanan enflasyona rağmen faiz artırmasıyla bu sene dolar karşısında değer kaybetti. MSCI'nin gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini takip eden endeksi de 2015 yılından beri en keskin düşüşüne hazırlanıyor.
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