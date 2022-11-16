Morgan Stanley'den dikkat çeken Türkiye tahmini

16 Kasım 2022 Çarşamba, 15:25

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley “CEEMEA Ekonomik Görünüm” raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin çeşitli senaryoları değerlendirdi.

Raporda Türkiye için baz senaryonun yüzde 9 politika faizinin uzun süre sabit tutulması olduğu ancak seçimlerden sonra ortodoks politikalara dönüşün de olası olduğu belirtildi.

Ortodoks politikaya dönüşün ekonomide yeniden dengelenme sağlayabileceği, 2024’ten itibaren ekonominin düşük enflasyon ve yüksek büyüme dönemine girilebileceği ifade edildi.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Raporda ayrıca yılbaşında asgari ücrete yüzde 60 civarında bir zam yapılacağı öngörüldü. 2023’te kur ve fiyat kontrollerinin devamıyla birlikte enflasyonun yıl sonunda yüzde 53’e düşebileceği belirtildi.

Morgan Stanley 2023 yılında Türkiye’de 12 aylık ortalama enflasyonun yüzde 50.8, 2024 yılında yüzde 49.6 olacağını öngördü. Piyasa tahminleri ise 2023 ve 2024 yılları için sırasıyla enflasyonun yüzde 43 ve yüzde 25.2 olması yönünde.

SEÇİM SONRASINDA PARA POLİTİKASI VE MALİ POLİTİKASI ŞEKİLLENEBİLİR

Ancak raporda ülkenin ortodoks ekonomi politikasına dönüşünün de eşit derecede olası olduğu belirtildi. Morgan Stanley’nin raporunda görünümün seçim sonrasındaki para politikası ve mali politikasına göre şekilleneceği ifade edildi.

Raporda politika faizlerine ilişkin yapılan tahminde, “Ana senaryomuz politika faizinin yüzde 9’da kalması yönünde. İkinci senaryomuz ise ortodoks para politikasına dönülmesi ve tam teşekküllü makro istikrar programının uygulanması yönünde. İkinci senaryomuzda politika faizinin 2023’te yüzde 35’e yükselmesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ancak seçim sonrası parasal duruşta kayda değer bir sıkılaşma olmaması halinde 2023 sonunda yıllık enflasyonun yüzde 53 seviyesinde olabileceği belirtildi.

GELECEK YIL BÜTÇE AÇIĞI ARTACAK

Enerji sübvansiyonları, KKM’nin maliyeti ve seçimler öncesinde kamu sektörü çalışanlarının maaşlarına ve emekli maaşlarına yapılacak zamların gelecek yıl bütçe açığının artmasına neden olacağı öngörüldü.

Raporda Türkiye'nin 2023'teki büyüme tahmini yüzde 2.8, 2024 yılı tahmini ise yüzde 2.4 olarak tahmin edildi.