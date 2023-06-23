Morgan Stanley'den faizde ağustos ayı tahmini

Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:16

Güncelleme: 23.06.2023 - 16:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 27 ay sonra faizi artırmasının ardından Dolar/TL 'de yükseliş ivmesi devam ederken Morgan Stanley tarafından bir rapor yayımlandı.



Buna göre, TCMB’nin politika faizini 2 toplantıda toplam 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye çıkarmasını bekledikleri kaydedildi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk’un perşembe günü yayımladığı notta TCMB faiz karar metninin açık bir şekilde enflasyona odaklandığı ancak sözlü yönlendirmenin daha az net olduğu vurgulandı.

Raporda faiz artırımının önemli bir adım olduğu ancak enflasyonu düşürmek için daha güçlü adımlar gerektiği vurgulandı.

Raporda “Yüzde 40 civarında mevcut enflasyon, liradaki son zayıflık ve asgari ücret, memur maaşı zamları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak Aralık ayında yüzde 49 civarında yıllık enflasyon bekliyoruz. Politika seti makro düzeltmeye yardımcı olacak ancak politikalara reel faizlerde normalleşmenin eşlik etmesi gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.