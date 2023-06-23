Financial Times: Faiz artırımı kararı, yatırımcıların kuşkularını gideremedi

Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:47

Güncelleme: 23.06.2023 - 13:04

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve iki yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez alınan faiz artırımı kararı, dış basında geniş yankı buldu.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, "krizi bitirmeye yönelik atılan bebek adımının ardından yatırımcıların şüphelerinin devam ettiğini" belirtti.

Merkez Bankası'nın faiz kararına dikkat çekilen yazıda, "Bu hamle, Erdoğan'ın Mayıs ayındaki seçimleri kazanmasının ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan liderliğinde kurduğu ekonomi ekibinin, Türkiye ekonomisini daha sürdürülebilir bir yola sokmak için geleneksel ekonomik araçları kullanacağına ve piyasayı terk eden yatırımcıları geri çekmeye çalışacağına dair en açık işaret oldu" denildi.

"YETERLİ DEĞİL"

Yazıda, faiz artışının ölçeğinin, "yüzde 20'ye hatta yüzde 40'a kadar bir artış öngören bazı yatırımcıları ve yerel piyasa katılımcılarını hayal kırıklığına uğrattığı" kaydedildi.

Londra'daki GAM'da yatırım direktörü olan Paul McNamara, "Bu doğru yönde atılmış bir bebek adımı, ancak tahminimce duyarlılığı değiştirmek için muhtemelen yeterli değil" ifadelerini kullandı.

McNamara, bankanın politika faizini yükseltmesinin ötesinde, Türkiye'nin döviz müdahalelerinden geri adım attığını ve Türkiye ekonomisinde büyük dengesizliklere yol açan kredi destekli büyümeden daha kararlı adımlar attığını görmenin önemli olacağını belirterek, "Şu anda Türk varlıklarına hücum etmediğimizi söylemek doğru olur" dedi.

"BİRAZ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

East Capital'de kıdemli danışman olan Emre Akçakmak ise "Piyasaların aradığı aciliyet ve kararlılık hissini vermemesi açısından biraz hayal kırıklığı yarattı" diye konuştu.

JPMorgan, "Yetkililer, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde enflasyon yerine büyüme ve istihdamı tercih ettiklerini ortaya koydular" diyerek, enflasyonun önceki tahmini olan yüzde 45,5'ten yılı yüzde 50'de bitirmesini beklediği uyarısında bulundu.

Yazıda, "Rekor seviyelerde seyreden cari açık, 36 milyar dolarlık mal ticareti açığı, birçok analistin aşırı ısındığını söylediği bir iç ekonomi ve son yıllarda büyük bir düşüş yaşamasına rağmen aşırı değerli olarak görülen bir para birimi ile Şimşek'in üstlenmesi gereken müdahalelerin kısa vadede acı verici olması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

"MESELE SADECE FAİZ ARTIRIMI DEĞİL"

İstanbul'daki OMG Capital Advisors'ın CEO'su Murat Gülkan, "Mesele sadece faiz artırımı değil, piyasa Şimşek'in yetkilerinin sınırlarının netleştiğini hissedecek. Yerel seçimler yaklaşırken risk şu ki sonuçlar gerçekleşmezse siyasi irade zarar görür ve Şimşek'in özerkliği sorgulanabilir" diye konuştu.

Fon yöneticisi Abrdn'de gelişmekte olan piyasalar yerel para birimi borç başkanı olan Kieran Curtis, "Şimşek'in en büyük avantajı, odada Erdoğan'a bu (ortodoks) davayı koyacak birinin olması" dedi.

Curtis, Şimşek'in 2009-2018 yılları arasında başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olarak görev yaptığı dönemde, "yatırımcılarla yapmak istedikleri hakkında konuşmak için çok zaman harcadığını ve sonra bunları yapmasına asla izin verilmediğini" söyledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 8.50'den yüzde 15'e yükseltti.

Faiz artırımı yönündeki en son karar ise Mart 2021'de verilmişti.