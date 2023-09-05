Morgan Stanley'den Merkez Bankası için çarpıcı faiz tahmini

Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:25

Güncelleme: 05.09.2023 - 11:25

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) ağustos ayında politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25'e yükseltti.

Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley, TCMB'nin yüzde 30 politika faizine kısa sürede ulaşabileceğini aktardı.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk yayımladıkları notta şunları paylaştı:

“İki ay üst üste çok güçlü gelen TÜFE verileriyle karşı karşıya kalan yeni PPK enflasyon beklentilerinde daha fazla bozulmanın önüne geçmek ve kredibilitesini daha da artırmak için yukarı yönlü sürprizlere devam etmeyi tercih edebilir. Böylece TCMB’nin yüzde 30 politika faizine bizim öngördüğümüzden daha erken ulaşabileceğini görebiliriz."

ENFLASYON İÇİN ZİRVE TARİH VERİLDİ

Ekonomistler yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 62’den yüzde 66’ya revize etti.

Daha öncesinde enflasyonun tepe noktasını ise Mayıs 2024’te yüzde 68 olarak öngören ekonomistler bu tahminini yüzde 72’ye yükseltti.