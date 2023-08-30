Karamollaoğlu'ndan 'faiz' yorumu: 'Saadet değil, bela getirir'

Yayınlanma: 30.08.2023 - 14:30

Güncelleme: 30.08.2023 - 15:43

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı.

Kutuplaşma ve kamplaşma politikalarına bir son verilmesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Bolca yalan, iftira ve hakaret cümleleri içeren bu zehirli dilden bir an evvel vazgeçilmelidir. Bir seçim olmuş bitmiş, insanımızın bir yarısı bir adaya, hemen hemen diğer yarısı da bir başka adaya oy vermiş, sonuç itibarıyla da bir miktar oy farkıyla Sayın Erdoğan seçimi kazanmıştır. Tebrik ederiz; fakat Sayın Erdoğan ve ittifak ortakları hala aynı zehirli dili kullanmaya devam ediyor maalesef" diye konuştu.

'KEŞKE BİZ YANILMIŞ OLSAYDIK'

2017'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıktıklarını aktaran Temel Karamollaoğlu, "Sırf bu sistemi değiştirmek için seçim ittifakları yaptık. Cumhurbaşkanlığı makamı ile bir siyasi partinin genel başkanı olmak arasındaki farkı çok iyi biliyor, bunun yol açacağı sorunları da öngörebiliyorduk. Seçim kazanma hırsının, devlet yönetme sorumluluklarının önüne geçeceğinden adımız kadar emindik çünkü. Keşke onlar israf ve yolsuzluktan vazgeçmiş olsalardı da biz haksız çıksaydık. Biz biliyorduk, üretim ve istihdam ekonomisini uygulamayacaklarını. Fakat keşke onlar yanlış yatırım anlayışlarından vazgeçmiş olsalardı da biz yanılmış olsaydık" dedi.

'ASIL ÇÖZÜM, MİLLİ GÖRÜŞTÜR'

Karamollaoğlu, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şöyle konuştu:

"Borç-faiz-borç sarmalından çıkamıyorlar, çıkamazlar da. Zira daha fazla faiz demek, daha fazla borç demektir. Borçlu olmak demek, bağımsız karar verememek demektir. Faiz saadet değil, bela getirir. Ama diğer gerçekleri de göz ardı edemezsiniz. Bu gerçekler, bilmelisiniz ki yıllar önce terk ettiğiniz 'Milli Görüş' politikalarındadır. Yolsuzluk sebep, yoksulluk sonuçtur. İsraf sebep, borç sonuçtur. Yanlış yatırım anlayışı sebep, enflasyon ve işsizlik sonuçtur. Sonuçlara bahane aramaktan, sonuçların sebeplerini yanlış yerlerde aramaktan ne zaman vazgeçeceksiniz."

Asıl çözümün 'Milli Görüş' olduğunu belirten Karamollaoğlu, çözüm reçetelerinin kendilerinde olduğunu ve umudun adresinin Saadet Partisi olduğunu vurguladı.