Motorin ve benzine dev zam yolda! Tarihi belli oldu
Motorin ve benzine gelecek rekor zam oranı için düğmeye basıldı. Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla 1.50 TL’lik zam gelecek. Benzine de 1 liralık yeni zam beklenirken, yeni tarifenin geçerli olacağı tarih ise henüz netlik kazanmadı.
Türkiye’de yüksek enflasyon vatandaşın belini bükerken zam haberleri dur durak bilmiyor. Motorin ve benzin fiyatlarına da yeni zam bekleniyor.
Dünya gazetesinin haberine göre, 13 Eylül Çarşamba günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,50 TL zam gelecek. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 TL’ye dayanacak. Fiyatlar, İstanbul’un Avrupa yakasında 37,86 TL’den 39,36 TL’ye çıkacak. Motorin İstanbul’un Anadolu yakasında 39,42 TL’den, Ankara’da 39,95 TL’den ve İzmir’de 40,16 TL’den satılacak.
BENZİNE DE 1 TL ZAM BEKLENİYOR
Motorin fiyatı Adıyaman, Hakkari, Mardin, Muş ve Van başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde 41 TL’nin eşiğine gelecek. Benzine de 1 TL civarında zam yapılabileceği belirtiliyor.
Öte yandan Ekonomist Şeref Oğuz, "Benzin ve motorinde 50 TL'ye doğru. ÖTV oranları yeniden arttırılıyor. Eylül'de okul fiyatları yanı sıra akaryakıt zamları ile aylık çift hane artışlara hazır olun.. OVP hedefi şimdiden şaşmaya başlıyor. Zira kamu harcamaları, vergi ve #enerji zamları dinmek bilmiyor." açıklamasında bulundu.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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