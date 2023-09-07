3 sigara grubuna daha zam geldi

Sigaraya art arda zamlar geliyor. BAT, T&T ve Imperial Tobacco markalarına ait sigaralar zamlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:31
3 sigara grubuna daha zam geldi
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Seçimlerin ardından peş peşe gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. 

BAT, T&T ve Imperial Tobacco gruplarının sigara markalarına da zam geldi.

6 Eylül itibariyle BAT sigara fiyatları listesi ve T&T sigara fiyat listesi, 7 Eylül tarihinden itibaren ise İmperial Tobacco sigara fiyat listesi zamlandı.

BAT grubu sigaralarda Kent D Line 48 TL, Kent D Range 48 TL, Kent (Blue, Grey, White) 50 TL, Kent Slims ise 52 TL'ye yükseldi.

Yeni fiyat listeleri şöyle oldu:


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Fiyat listesi Sigara zam

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