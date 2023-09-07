3 sigara grubuna daha zam geldi
Sigaraya art arda zamlar geliyor. BAT, T&T ve Imperial Tobacco markalarına ait sigaralar zamlandı.
Seçimlerin ardından peş peşe gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi.
BAT, T&T ve Imperial Tobacco gruplarının sigara markalarına da zam geldi.
6 Eylül itibariyle BAT sigara fiyatları listesi ve T&T sigara fiyat listesi, 7 Eylül tarihinden itibaren ise İmperial Tobacco sigara fiyat listesi zamlandı.
BAT grubu sigaralarda Kent D Line 48 TL, Kent D Range 48 TL, Kent (Blue, Grey, White) 50 TL, Kent Slims ise 52 TL'ye yükseldi.
Yeni fiyat listeleri şöyle oldu:
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Vaiz millilerin giyimini beğenememiş!
- Ek MTV iptal mi? Gelir İdaresi’nden açıklama geldi
- Hayali ile gerçeği arasındaki fark!
- Menzil'de yangın çıktı
- Sarıgül'den ilginç 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Teknik serviste çeteleşme!
- CHP’den Akşener'e 'ittifak' yanıtı
- Yurtdışında 'Muhammed Yakut' operasyonu
- Prof. Dr. Ercan depreme karşı en güvenli illeri sıraladı
- Erdoğan'dan yine 'pembe' tablo!