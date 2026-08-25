Dolar ve enflasyon 12 ay sonra ne kadar olacak? Yurttaşın tahminleri açıklandı

Koç Üniversitesi tarafından hazırlanan Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nin ağustos ayı sonuçları açıklandı. Ankete katılanların gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisi, temmuz ayındaki yüzde 45 seviyesinden yüzde 44'e geriledi.

Böylece hanehalkının ileriye dönük enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi ağustos ayında da devam etti.

Buna karşılık hanehalkının geçmiş 12 aylık döneme ilişkin enflasyon hissiyatı iki puan yükseldi. Temmuz ayında yüzde 51 olan söz konusu oran, ağustosta yüzde 53'e çıktı.

Geriye dönük enflasyon algısındaki bu yükselişin, ağustos ayı enflasyon verileri açısından öncü bir işaret olabileceği değerlendirildi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 62 LİRAYI AŞTI Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ortalama Dolar/TL beklentisi ağustos ayında 62,1 TL olarak hesaplandı. Temmuz ayında bu beklenti 59,9 TL seviyesindeydi.

Katılımcılar döviz kuru beklentilerine göre gruplandırıldığında, kur beklentisi yükseldikçe enflasyon beklentisinin de genel olarak arttığı görüldü.

Dolar/TL'nin 49 liranın altında kalmasını bekleyen katılımcılarda enflasyon tahmini yüzde 41 olurken, kurun 80 lira ve üzerine çıkacağını düşünenlerde bu oran yüzde 50'ye ulaştı.

TASARRUF ARAÇLARINA İLGİ ARTTI Ağustos ayında altın dışındaki tasarruf seçeneklerinin neredeyse tamamına yönelik tercihlerin arttığı görüldü.

Yatırım fonlarını tercih edenlerin oranı yüzde 23'ten yüzde 28'e, Bireysel Emeklilik Sistemi'ni tercih edenlerin oranı yüzde 19'dan yüzde 23'e yükseldi.

Borsayı tercih edenlerin oranı yüzde 23'ten yüzde 25'e, döviz alımını düşünenlerin oranı yüzde 20'den yüzde 24'e, vadeli TL mevduatı tercih edenlerin oranı ise yüzde 34'ten yüzde 36'ya çıktı.

Altın, yüzde 47 ile en fazla tercih edilen tasarruf aracı olmayı sürdürdü. Altına yönelik tercih oranı temmuz ayına göre değişmedi.

ÜÇ YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNDE YÜZDE 20-30 BANDI ÖNE ÇIKTI Katılımcıların önümüzdeki üç yılda beklediği ortalama yıllık enflasyon oranlarının dağılımında yüzde 20-30 aralığı öne çıktı.

Bu bantta yer alanların oranı haziran ve temmuz aylarında yüzde 21 iken ağustosta yüzde 23'e yükseldi.