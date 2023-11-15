Motorine dev zam geliyor! 15 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...
Yüksek enflasyon vatandaşın belini bükerken akaryakıta zam haberleri dur durak bilmiyor. Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren zam gelmesi bekleniyor. 15 Kasım 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam gelecek.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Motorinin litre fiyatına 13 Kasım Pazartesi gecesi 1 lira 64 kuruş indirim gelmişti.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
İstanbul
Motorin litresi 36,37 TL
Benzinin litresi 34,55 TL
Ankara
Motorin litresi 37,01 TL
Benzinin litresi 35,20 TL
İzmir
Motorin litresi 37,19 TL
Benzinin litresi 35,31 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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