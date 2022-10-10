Motorinde son durum: Zamla birlikte 1 kilometrede 2 TL yakacak
Motorin zamlarıyla birlikte araçların yakıt maliyeti katlandı. Artık her kilometre hesaplanır oldu. Markete gidip gelmek bile ayrı artık ayrı bir masraf...
Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlardan sonra dizel araç kullananların maliyetleri katlanmaya başladı. 12 Ekim’den itibaren geçerli olacak 1,39 TL’lik zamla birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatı 28,54 TL’ye çıkacak. Yeni zamla birlikte motorin litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artacak. Böylece motorin fiyatları 5,41 lira zamlanmış olacak.
Piyasada satılan dizel otomobillerin şehir içi yakıt tüketimi ortalama 7 litre olarak hesaplanıyor. 1.5 litre ve üzeri dizel motora sahip otomobiller karışık (Şehiriçi-Şehirdışı ortalama) yakıt tüketimi 100 kilometre mesafede 7 litre olarak alındığında otomobil 200 TL’lik motorin yakacak. İstanbul Anadolu Yakası’nda yer alan Çamlıca gişeler ile Avrupa Yakası’nda yer alan Mahmutbey gişeler arası yaklaşık 50 kilometre. Bu etapta bir araç yaklaşık 100 TL yakıt sarfiyatı yapacak.
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