Motorinde 30 TL'ye bazı illerde 74 kuruş kalacak

09 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Motorin grubunda 11 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere 1,39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,10 TL'den satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 TL'den satılıyor.

Motorinin fiyatı zamla birlikte 28,50 TL'ye yükselecek. Türkiye'nin bazı illerinde motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'e göre daha yüksek fiyatla satılıyor. Motorin üretim ve lojistik merkezlerine olan uzaklıkla artan maliyet pompaya yansıyor. Van'da litre fiyatı şu an 27,87 TL'den satılıyor. Salı günü gelmesi beklenen zamla birlikte Başkale ilçesinde mazotun litresi 29,26 TL'ye çıkacak.