Son Dakika: Benzin ve otogaza yine zam geliyor

Son dakika gelişmesi... Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Benzine cuma gününden itibaren 1,31 TL, otogaza ise 49 kuruş zam bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 09:17
Son Dakika: Benzin ve otogaza yine zam geliyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

NTV'de yer alan habere göre, cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,37 liradan satılıyor.


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