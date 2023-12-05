Petrol OPEC+ toplantısının etkilerinin azalmasıyla sakinleşiyor... Akaryakıta zam var mı? 5 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:36

Güncelleme: 05.12.2023 - 09:36

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Küresel gösterge Brent, önceki üç seansta yüzde 6'dan fazla düştükten sonra varil başına 78 doların üzerinde tutunurken, ABD ham petrolü 73 doların üzerinde işlem gördü. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Bloomberg News'e yakın zamanda karar verilen kesintilerin ilk çeyrekte beklenen stok artışının "üstesinden geleceğini" ve ihtiyaç duyulması halinde 2024 yılına kadar devam ettirilebileceğini söyledi.

Yatırımcılar gönüllü kesinti paketinin ne kadar tam olarak uygulanacağı konusunda ikna olmaması nedeniyle ham petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu ve ortaklarının geçen haftaki toplantısından bu yana aşağı yönlü baskı altında kaldı. Analistler, yatırımcıların kesintilerin uygulanmasına ve etkisine ilişkin kanıtları görmesi gerektiğini söyleyerek grubun artan yedek kapasitesinin altını çizdi. Toplantı birkaç gün ertelendi ve iç anlaşmazlıklar yaşandı.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?



Mizuho Bank Asya ekonomi ve strateji başkanı Vishnu Varathan, "OPEC'in daha kırılgan iç dinamikleri bağlamında uyum şüpheleri var. Toplantının ardından OPEC dışı arzın artmasının yanı sıra jeopolitik kuyruk riskleri ve talebin azalması görüldü” dedi.

Öte yandan benzin ve motorine herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İstanbul

Motorin litresi 37,64 TL

Benzinin litresi 34,53 TL

Ankara

Motorin litresi 38,24 TL

Benzinin litresi 35,26 TL

İzmir

Motorin litresi 38,45 TL

Benzinin litresi 35,4 TL.

LPG'nin litresi ise ortalama 18.50 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.