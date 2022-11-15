Motorine indirim geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (15 Kasım 2022)
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorinin litre fiyatına 1.54 TL indirim geldi.
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?
Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL indirimle 24.84 TL'ye geldi.
Benzinin 22,68 TL olan litre fiyatında ise değişiklik yaşanmadı.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 24.79
Benzinin litresi 22.68
Ankara
Motorin litresi 24.94
Benzinin litresi 22.86
İzmir
Motorin litresi 24.96
Benzinin litresi 22.85
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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