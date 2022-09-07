Motorine indirim geliyor

07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:15

Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberleri gündemden düşmüyor. Son olarak benzin ve motorin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş, motorine ise 69 kuruş zam yapılmıştı.

Bu kez de yarından itibaren motorinin litre fiyatında 1.12 TL indirim beklentisi oluştu.

Geçtiğimiz hafta ham petrol haftalık yüzde 6,7 düşüşle 90 doların altına geriledi. Brent petrol ise yüzde 6,4 değer kaybederek 95 doların altına indi. Petroldeki gerileme sonrası akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu.

Yaşanan düşüş hem motorin hem de benzin grubunda büyük bir indirim getirmişti. Cuma günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 24.52 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.66 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 24.65 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.81 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 24.67 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.79 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.